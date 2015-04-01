更新版 1-中国数据：3月官方制造业PMI重返荣枯线上方，非制造业则微降

* 3月中国官方制造业PMI升至50.1，重返荣枯线上

* 3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，低于上月

* 制造业下行压力不减，非制造业商务活动指数续持于扩张区间 (（新增数据解读和更多细节）)

路透北京4月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。

虽然制造业PMI小幅回升，但涨幅低于往年同期水平，同时本月的新订单指数和新出口订单指数均小幅回落，显示国内外市场需求仍显偏弱，制造业仍存在一定下行压力。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时称，3月份制造业PMI小幅回升的主要原因包括春节过后，企业集中开工，生产活动有所加快，生产指数比上月回升0.7个百分点，是带动本月PMI回升的重要因素之一。

此外，在近期一系列稳增长、调结构、促改革的政策措施利好作用下，企业对未来一段时间的市场预期持乐观态度的比例有所增加，生产经营活动预期指数升至61.3%，为近期高点。

此外，近期原油等大宗商品价格降幅收窄，一些建筑钢材产品价格出现回升，市场环境的有利因素对企业的生产也带来一些积极影响。

数据显示，3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又回升到50关口上方，路透调查的预估中值为49.7，上月为49.9；3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，略低于上月的53.9。

汇丰(HSBC)此前发布的中国3月制造业PMI初值创下11个月最低49.2，终值数据为49.6，重回荣枯线下方。

赵庆河表示，分企业规模看，大型企业表现依然稳定，PMI为51.5%，比上月上升1.1个百分点，稳中有升，是制造业生产增长的有力支撑，同时也是PMI回升的重要因素；中、小型企业PMI双双回落，持续低于临界点，生产经营过程中的困难依然较大。

而3月中国非制造业商务活动指数虽比上月小幅回落0.2个百分点，但近期走势总体稳健，表明中国非制造业继续保持平稳增长态势。

下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):

----2015年----- ---------------------------2014年----------------------

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 PMI(%) 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

15年/3月 2月 1月 14年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

非制造业PMI 53.7 53.9 53.7 54.1 53.9 53.8 54.0 54.4 54.2 55 55.5 54.8 54.5 55