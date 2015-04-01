《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东高速集团 150 15 9 4/2簿记建档 中信银行 AAA(中诚信国际)4/3 4/7

AAA-(中债资信) ======================================================================================= *镇江城市 20 10 6 4/2簿记建档 浦发银行 AA(新世纪评级) 4/3 4/7 建设产业集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *山东商业集团 100 10 100天 4/2簿记建档 平安银行 AA+(联合资信) 4/3 4/7

AA-(中债资信) ======================================================================================= *江西高速投资 100 20 9 4/2簿记建档 农业银行 AAA(大公国际) 4/3 4/7 集团 北京银行 AA+(中债资信) ======================================================================================= *中天建设集团 30 6 9 4/2簿记建档 中国银行 AA+(中诚信国际)4/7 4/8

AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *财通证券 18 4.5 3 4/7招标 中信银行 AA+ 4/8 4/9

(最高发行余额) ======================================================================================= *京城机电控股 27 17 9 4/9簿记建档 中信银行 AA+ 4/10 4/13

北京银行 ======================================================================================= *常州投资集团 10 5 12 4/7簿记建档 中信银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= *花园集团 10 5 12 4/7簿记建档 农业银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 中信证券 208 50 3 4/2招标 交通银行等 AAA 4/3 4/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 中国黄金集团 50 15 12 4/2簿记建档 兴业银行 AAA 4/3 4/7

民生银行 ======================================================================================= 光明食品集团 20 20 12 4/2簿记建档 光大银行 AAA 4/3 4/7

民生银行 ======================================================================================= 湖北省鄂西 16 6 12 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 生态文化旅游圈投资 ======================================================================================= 博瑞投资 9 2.5 12 4/2簿记建档 中信银行 AA 4/3 4/7 控股集团 ======================================================================================= 中煤集团 13 6 12 4/3簿记建档 浦发银行 AA+ 4/7 4/8 山西华昱能源 ======================================================================================= 山东玉皇化工 9 5 12 4/3簿记建档 建设银行 AA 4/7 4/8 ======================================================================================= 广发证券 124 30 3 4/3招标 农业银行等 AAA 4/7 4/8 (最高发行余额) ======================================================================================= 昆山经济技术 23 10 12 4/3簿记建档 建设银行 AA+ 4/7 4/8 开发区资产经营 ======================================================================================= 甘肃省 15 15 12 4/3簿记建档 浦发银行 AAA 4/7 4/8 国有资产投资集团 ======================================================================================= 龙洲股份 4.5 2 12 4/3簿记建档 招商银行 AA- 4/8 4/9 ======================================================================================= 长江南京 6.2 1 12 4/7簿记建档 农业银行 AA- 4/8 4/9 航道工程局 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *江苏阳光 7 7 3 4/9-4/10簿记 工商银行 AA- 4/13 4/14

北京银行 ======================================================================================= 海亮集团 10 10 永续中票 4/1-4/2簿记 南京银行 AA+ 4/3 4/7

(每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调500bp) ======================================================================================= 青海省 14 14 3 4/2簿记建档 华夏银行 AA 4/3 4/7 投资集团 ======================================================================================= 四川省水电 5 5 5 4/2簿记建档 兴业银行 AA 4/3 4/7 投资经营集团 ======================================================================================= 冀中能源 10 10 5 4/7簿记建档 交通银行 AA 4/9 4/10 邯郸矿业集团 (冀中能源集团担保) ======================================================================================= 沈阳机床 5 5 5 4/7簿记建档 浦发银行 AA 4/9 4/10 ======================================================================================= 中航机电系统 35 15 5 4/7簿记建档 工商银行 AAA 4/8 4/9

中信银行 ======================================================================================= 内蒙古高等级 60 30 永续中票 4/7-4/8簿记 招商银行 AA+ 4/9 4/10 公路建设开发 (品种一、二初始发行规模分别为20亿元和10亿元，可双向回拨)

(品种一每5年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第6年期票面利率上调300bp)

(品种二每7年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第8年起票面利率上调300bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)