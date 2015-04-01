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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:35 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆短暂反弹后再度回落

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    * 欧元/日圆短暂弹升至129.04，但再度回落至128.56
    * 欧元/日圆料跟随美元/日圆或欧元/美元的走势
    * 美元/日圆胜出，投资者亦买回日圆兑英镑和新西兰元
    * 欧元/日圆在128.00略上方有支撑，该水准下方挂有一些停止单，
下一道支撑位在127.00
    * 近期日低：3月19日在128.37，3月18日在128.27，3月17日在128.1
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 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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