《汇市简讯》欧元/日圆短暂反弹后再度回落

0118GMT * 欧元/日圆短暂弹升至129.04，但再度回落至128.56 * 欧元/日圆料跟随美元/日圆或欧元/美元的走势 * 美元/日圆胜出，投资者亦买回日圆兑英镑和新西兰元 * 欧元/日圆在128.00略上方有支撑，该水准下方挂有一些停止单， 下一道支撑位在127.00 * 近期日低：3月19日在128.37，3月18日在128.27，3月17日在128.1 1 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 徐文焰)