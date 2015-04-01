西班牙财政：监督机构称西班牙可能难以实现2015年减赤目标

路透马德里3月31日 - 负责监督政府公共财政状况的机构周二称，由于自治地区债台高筑和社保支出，西班牙在2015年可能难以达到赤字与国内生产总值(GDP)之比降至4.2%的目标。

西班牙的一些自治地区在2014年的赤字比例达到1.66%，超过了1%的预期水平。这些地区今年的赤字目标为0.7%，其中很多地方在前几年西班牙经济蓬勃发展时在建筑项目中严重超支。

“我们分析这些自治区2015年的预算时，没有看到有足够的措施或者税收改善，就连让他们接近0.7%的目标都不行。”财政责任独立检察署(the Independent Authority of Fiscal Responsibility)的负责人Luis Escriva在记者会上表示。

Escriva同时指出，由于税收增长低于预期，支付退休金和失业保险的社保基金极有可能达不到目标。