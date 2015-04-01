港报财经评论：好消息出货，内房等跌买--经济日报4月1日

房策工具箱又打开，虽乃意料之中，A股在好消息兑现下小休。国指昨升0.3%至12,346，恒指续涨0.2%至24,900，大市成交额1,488亿港元。房策最新之举为购买首套普通自住房，最低首付款比例为20%；拥有1套住房且购房贷款未结清，最低首付款比例为40%。二套房首付比例可由60%降至40%，意味着购房压力的减轻。以一套市值300万港元的房屋为例，按照之前的二套房首付比例60%计算，首付款180万港元，现在首付降为40%，首付只要120万港元，减少了60万港元。与金融政策配套出台的还有税收政策优惠，二手房营业税免征期限由5年改成两年。所以，市场认为此次对楼市一针强心剂作用预期大。 早前在解读2015年工作报告指出，中国内地维稳房市之意图明确，只差何时出招，故今趟出招，只是预期兑现。房市放松，对房市的维稳作用，具体该在未来数个月的楼宇销售数据反映出来。而摩根大通就认为务必细心跟进；不然，股价在前已超前反映预期下，短期不宜进取捞内房股。 内房股年内走势趋反覆向好，但非一步到位。如16港元低吸了万科 ，应已按策略在20港元套利（昨高见19.96港元，收报18.4港元，跌1.4%），之后再等收集机会，或在18港元再行收集。万科去年度核心业务只增长4%至157.45亿人民币；毛利率由2013年度的31.5%下降至去年度的29.9%；净利率由2013年度的11.2%降至10.8%；在去年内房调整下，回调之幅度尚可接受。今年度盈利将保持稳定增长，而净利率的受压则可望减轻。至于早前也建议在22人民币已收集了中海外 的话，首个套利位应在25人民币，24人民币作止赚再推望完成中期目标近28人民币，昨高见2,7.25人民币，收报25.05人民币，跌3.7%。观乎今次房市政策，反映中国急于维稳经济之心，年内货币供应面尚可能宽松，故万科及中海外短期虽未能收于高位，即市有所回吐，之后尚具再低吸价值。(B06)