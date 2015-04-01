港报财经评论：好消息出货，内房等跌买--经济日报4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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好消息出货，内房等跌买/ 林瑞芬
房策工具箱又打开，虽乃意料之中，A股在好消息兑现下小休。国指昨升0.3%至12,346，恒指续涨0.2%至24,900，大市成交额1,488亿港元。房策最新之举为购买首套普通自住房，最低首付款比例为20%；拥有1套住房且购房贷款未结清，最低首付款比例为40%。二套房首付比例可由60%降至40%，意味着购房压力的减轻。以一套市值300万港元的房屋为例，按照之前的二套房首付比例60%计算，首付款180万港元，现在首付降为40%，首付只要120万港元，减少了60万港元。与金融政策配套出台的还有税收政策优惠，二手房营业税免征期限由5年改成两年。所以，市场认为此次对楼市一针强心剂作用预期大。 早前在解读2015年工作报告指出，中国内地维稳房市之意图明确，只差何时出招，故今趟出招，只是预期兑现。房市放松，对房市的维稳作用，具体该在未来数个月的楼宇销售数据反映出来。而摩根大通就认为务必细心跟进；不然，股价在前已超前反映预期下，短期不宜进取捞内房股。 内房股年内走势趋反覆向好，但非一步到位。如16港元低吸了万科 ，应已按策略在20港元套利（昨高见19.96港元，收报18.4港元，跌1.4%），之后再等收集机会，或在18港元再行收集。万科去年度核心业务只增长4%至157.45亿人民币；毛利率由2013年度的31.5%下降至去年度的29.9%；净利率由2013年度的11.2%降至10.8%；在去年内房调整下，回调之幅度尚可接受。今年度盈利将保持稳定增长，而净利率的受压则可望减轻。至于早前也建议在22人民币已收集了中海外 的话，首个套利位应在25人民币，24人民币作止赚再推望完成中期目标近28人民币，昨高见2,7.25人民币，收报25.05人民币，跌3.7%。观乎今次房市政策，反映中国急于维稳经济之心，年内货币供应面尚可能宽松，故万科及中海外短期虽未能收于高位，即市有所回吐，之后尚具再低吸价值。(B06)
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资产质素降，内银股受压/ 余少文 中国内地股市昨日先升后跌，累及国企指数12,400点得而复失，然而重磅股内银股面对存款增长放缓、资产质素转差等利淡因素，拖慢国指上升步伐。A股昨日先升后跌，沪深300指数4,100点和上证综合指数3,800点都得而复失，两市成交额合计逾1.3万亿人民币，也累及国企指数全日只升39点或0.3%，收报12,346点，如由全日高位12,597点计算，则回落251点，成交额388亿人民币，不足60%主板H股可以随大市上升；而红筹指数升11点或0.3%，收报4,650点，如由全日高位4,740点计算，反而下跌90点。 其实，国指昨日早段升破12,400点，可以反覆上见13,400点，可惜最后掉头回落呈现大阴烛，悲观而言跟上日大阳烛走势组合“看淡的投资者反攻”，不排除国指短期会在12,000点至12,400点区间整固，如能以横行来消化沽压，则复活节假期后有机会重拾升势。不过，读者仍然要居安思危，大市出现高开低走现象，兼且大成交量，是否单日转向，有待确认，但至少反映市场沽压在增加，读者如是近日入市，一定要严守止赚蚀位，又若早前已入市，也要推高止赚蚀位，如模拟组合一早买入的高阳科技 ，也要推高止赚位至2.5人民币，持盈保泰为主。因为大市短期如要回气，因应近日急升走势，调整往往呈震荡，如昨日的走势。 过去经常指出，内银股是国指能否向上突破的主要动力，只是内银股确实面对不少挑战，除了存款保险制度可能增加银行的经营成本外，去年的业绩亦显示存款增长放缓，以及资产质素下降，也会相应增加成本，故银行今年盈利增长当然不宜过度期望，可能影响国指的上升速度。粗略统计13只内银股去年业绩，合计收入升12%至2.9万亿人民币，盈利只升6.6%至1.1万亿人民币，只有重庆银行 、重庆农村银行 、徽商银行 和哈尔滨银行 录得盈利双位数增长，都是赚钱最少的城商行，故对整体内银股业绩而言没有太大影响；而四大行去年合计赚8.5万亿人民币，同比升6.5%，占合计盈利比重约77%，赚钱排名仍然是工、建、农、中。(B05)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。