港报财经评论：首季赚钱易，次季看美元--信报4月1日

首季赚钱易，次季看美元/ 习广思

又到季结，总结今年首季，环球股市表现十分好，主要股市全面报升，欧日中的股市尤佳，升幅都有双位数。当中，沪深300指数更达14.64%，恒指升5.5%，国指升3%。踏入第二季，中国内地的刺激经济政策仍会陆续出台，等位买中资股，外围则要留意美元进一步转强及中东的局势。近日美汇指数再转强，这是第二季投资市场的风险之一。美元强势，除了美国经济底子较佳，货币政策与欧日背驰，令求息的资金涌进美元外；另一个原因是，中东的地缘政治风险，沙地联盟的地面部队若真的挥军进入也门，打击叛军，美元升势将会加速。

过去三季美汇指数大幅攀升，而港元与美元挂鈎，对香港经济的影响亦随之浮现，最明显的是旅游业。香港酒店不论是房价及每房收入走势，都显示行业开始走进寒冬；相比之下，日本酒店的每房收入增长达双位数，大阪酒店业更加强劲，2月每房收入升33%，同月香港则跌了12.5%，这跌幅主要由于入住率下跌了5.7%及房租跌了7.2%。香港酒店每房收入已连跌5个月，看来已成趋势。有评论解释香港酒店及零售业放缓，是中国内地打贪影响消费意欲，以及部分港人近月对中国内地游客的不礼貌行动。不过，最根本的问题还是汇率，中国内地人可到日韩或欧洲买名牌，价钱动辄便宜20%至30%。在联汇制度下，香港必须调整价格，多个名牌在香港的零售店已经减价，相信这只是开始，租金及人工或会随之下调。

根据世界银行的数据，香港的货品及服务业出口占GDP高达230%，是极度开放的小型经济，汇价波动将影响其国际竞争力，而旅游酒店业正是国际上互相竞争及替代性强的行业，对汇价的敏感度甚高。出口竞争力弱，最终影响内部经济，对本地消费及楼市的影响将于稍后出现，当大家发现今年通胀及人工加幅不如往年，自然会节省开支。昨天公布的2月零售货值虽然升了14.9%，但主要是今年农历年与去年月份不同，1月与2月合并计仍跌了2%。(B01)

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日圆失守119.82利淡警号/ 苏子

前天美元兑日圆以大阳烛在120心理关口以上收市，惜汇价未能在昨天进一步走高并突破20天线阻力，高位仅见120.36便乏力再上，已自此高位回落至120心理关口以下波动。如昨晚收市时120心理关口未见失而复得，反而更显着回落至10天线支持以下，短期走势便再次转弱，料20天保历加通道底部支持将再次面对严峻考验。若稍后美元兑日圆走势如预期般明显转弱并以大阴烛跌破上述通道底部支持收市，料届时日线一目均衡图云雾区底部支持亦未必能得到应有支持力。故短线而言，美元兑日圆若显着在10天线支持收市，可视为一个利淡警号，短炒者可采取顺势沽出策略，并把止蚀位设在20天线阻力以上。

理论上在美元强势下，再配合市场气氛其实有利日圆走低，美元兑日圆不大可能仍保持在122日圆关口以下波动，应早已升越2007年6月的124.16日圆高位阻力，并挑战125心理关口才对！但近期美元兑日圆升至122日圆关口附近已见极大阻力，始终未能借助美元强势顺利破关而上，表现令不少看好者大失所望！因此，稍后美元兑日圆若继续应升不升且更跌至日线一目均衡图云雾区底部以下收市的话，须小心市况有变，美元兑日圆或在市场一片看好声中朝着首季115.83日圆低位迈进。

若然美元兑日圆真的出现不升反跌的相反走势，同时日圆兑主要非美元货币亦处于强势运行的话，相信届时日圆强势应是由避险情绪上升及利差交易拆仓盘所推动。由于黄金亦具备避险功能，因此须留意届时金价会否受到避险情绪上升影响而走高，如明显返回上周五收市价以上波动。倘若金价并未受到避险情绪影响而走高，那便要小心金价沽压会因此进一步增加。短线而言，金价一旦跌破近期升幅的61.8%调整目标收市，走势料明显转弱并考验今年1,142.60低位。(B14)