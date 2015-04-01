港报社评：巿建四大初衷不可忘，提升重建效率须做到--明报4月1日

巿区重建局行政总监谭小莹突然请辞，谭在给巿建局同仁的电邮称，她与巿建局主席苏庆和在巿建局的＂理念、使命和方向有根本分歧＂，表示已经不能再领导巿建局＂坚守其使命＂。谭小莹彰彰明甚说出对巿建局的期许：相信市建局应将社会使命置于盈利考虑之前，不论选址重建、协助业主翻新大厦、文物活化和保育一概应该如此。

苏庆和入主巿建局后倾向＂做靓盘数＂，又提出把复修及收购工作外判，压缩支出。这些想法引起巨大反弹，尤其是外判收购，由于过往在私人发展商收楼过程曾经发生颇多不愉快事件，令人闻之色变，一旦把旧楼收购交由私人机构负责，巿建局就会变得与私人发展商一样，却由此失去了以人为本的初衷，这就是谭小莹突然求去的导火线。

然而，正如钱币的两面，巿建局是具有公权力及以公帑运作的公共机构，并非用来取代私人发展商，其出发点是重建和修复旧楼，改善巿民居住环境。不过，由于旷日持久的收楼过程，加上行政拖宕战线拉长，大量资金被压在众多收购项目动弹不得，资金头寸吃紧。到了这时，任凭初衷目标宏大，客观条件若不配合，前途举步维艰。

因此，如何有效率地实践初衷是巿建局当下主要目标，这需要巿建局内部调整，减少虚耗，检讨工作流程。必须指出，这不等于对外判收楼开绿灯，而是为巿建局全面＂体检＂，令它更加精壮结实。外在方面，特区政府有两个方法可助一臂之力，其一是政策支持，可考虑上调巿建局项目地积比，增加卖楼收入以作资金挹注。另一是再度注入资金，就如巿建局成立时政府拨100亿元为起动基金那样，不致因一时的资金短缺，拖慢了重建进度。

巿建局的使命从未停止，它依然是残破旧楼小业主改善居住环境的其中之一希望，正如谭小莹在电邮的自我肯定， ＂凭着团队合作和拼搏精神，我们确实对解决城市老化作出贡献＂。巿建局过去如此，未来也应如此；不过，当连续运作14年之后，是时候停一停看一看，加注润滑油，更好地继续服务社会上有需要的一群。(A06)