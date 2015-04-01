《香港报摘》--其他报纸重要消息4月1日

*明报：

--继麦格理传出裁减亚洲地区投行80至90个职位后，再有消息表示，汇丰 本港投行及股票市场部也将遭裁员。据业界人士称，近期港股成交增加，外资行却纷纷裁员，主要与北水南来后，外资行未能争取到更大市场份额有关。

*东方日报：

--永利澳门 去年业绩显着倒退，纯利只有64.45亿港元，按年减少逾16%，不派末期息。分析人士预期澳门博彩收入会持续下降，预期3月份按年下跌四成。

*文汇报：

--国航 总会计师肖烽表示，公司没有做燃油对冲，预计今年油价将会维持低位震荡，约在50至60美元区间波动，对公司会是一大利好。他又透露，公司今年的内地运力将会增加5%，而国际运力将会增加20%。

*大公报：

--招商局国际 去年多赚7.4%至45.26港元，末期息维持每股55仙。董事长李建红表示，不排除透过收购港口作为“一带一路”部署。他又提到，有关前海用地问题已得到解决，政府会以置换方式为集团提供用地发展。

*星岛日报：

--雨润食品 继名誉主席祝义材被内地检察机关执行指定居所监视居住后，昨日再遭核数师对其2014年全年业绩＂不作出意见＂，认为雨润＂持续经营能力可能存在重大不确定性＂。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘