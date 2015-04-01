《香港报摘》--其他报纸重要消息4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*明报：
--继麦格理传出裁减亚洲地区投行80至90个职位后，再有消息表示，汇丰 本港投行及股票市场部也将遭裁员。据业界人士称，近期港股成交增加，外资行却纷纷裁员，主要与北水南来后，外资行未能争取到更大市场份额有关。
*东方日报：
--永利澳门 去年业绩显着倒退，纯利只有64.45亿港元，按年减少逾16%，不派末期息。分析人士预期澳门博彩收入会持续下降，预期3月份按年下跌四成。
*文汇报：
--国航 总会计师肖烽表示，公司没有做燃油对冲，预计今年油价将会维持低位震荡，约在50至60美元区间波动，对公司会是一大利好。他又透露，公司今年的内地运力将会增加5%，而国际运力将会增加20%。
*大公报：
--招商局国际 去年多赚7.4%至45.26港元，末期息维持每股55仙。董事长李建红表示，不排除透过收购港口作为“一带一路”部署。他又提到，有关前海用地问题已得到解决，政府会以置换方式为集团提供用地发展。
*星岛日报：
--雨润食品 继名誉主席祝义材被内地检察机关执行指定居所监视居住后，昨日再遭核数师对其2014年全年业绩＂不作出意见＂，认为雨润＂持续经营能力可能存在重大不确定性＂。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 刘雅丽；审校 梁慧仪/林高丽)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。