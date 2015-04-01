港报社评：双管齐下压电费增幅--星岛日报4月1日

政府就电力市场未来发展谘询民意，计画把发电能源组合中天然气的比例，由现时的两成半增加到50%，比去年提出的60%构思稍为调低，显然是为了避免电费加幅过大招惹民怨。由于增加天然气发电比例，两家电力公司势必要添置设施配合，扩大用以计算基本电费的固定资产基数，当局必须慎加管制。

现时管制计画的电费分两个组合计算，基本电费涉及的准许利润，不得超过固定资产组合的9.99%，涉及环保减排的设施可以享受略高一点的回报，燃料费则只收回成本。

近来天然气价钱跟随油价大幅回顺，有助减轻电费压力，今次谘询文件建议放缓增加天然气发电比例的步伐，并且把近来大亚湾核电厂增加对港供电的安排恒常化，由于核电成本比天然气低，有助纾缓日后电费中的燃料费加幅。基本电费方面，天然气发电倍增，电力公司难免要增加投资硬件来配合，用来计算许可利润的固定资产净值会有可观增幅，两电要向股东交代，势必把电费调升到许可利润上限。要纾缓这方面的增幅，就要看电力公司能否节省成本，以及政府能否压低电力公司享有的准许回报率。

电力公司倾向节省成本，务求加少点电费都可以赚到许可利润，例如中电就考虑在深圳兴建液化天然气厂，减少输送成本，或者使用大型船只直接将海上气田抽取的天然气液化，然后直运来港，以降低陆上建液化厂的庞大开支和难度。

至于准许回报率，政府去年委托独立顾问公司研究，结论是有下调空间，可以调低至6%-8%，这方面一定会面对两电庞大阻力。不过，政府对香港经济中期预测是年增3.5%，基本通胀率3%，如果持续，两电就算享有6%的回报率都不俗，而且实际盈利可以跟随资产增加。

以往两电被削许可利润百分比后，仍然可以因为固定资产增加而有可观的利润增长。政府要确保电费调整令市民心服，相信两电亦明白到电费愈高，要求开放竞争的民意压力会愈大。(A04)