港报社评：双管齐下压电费增幅--星岛日报4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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政府就电力市场未来发展谘询民意，计画把发电能源组合中天然气的比例，由现时的两成半增加到50%，比去年提出的60%构思稍为调低，显然是为了避免电费加幅过大招惹民怨。由于增加天然气发电比例，两家电力公司势必要添置设施配合，扩大用以计算基本电费的固定资产基数，当局必须慎加管制。
现时管制计画的电费分两个组合计算，基本电费涉及的准许利润，不得超过固定资产组合的9.99%，涉及环保减排的设施可以享受略高一点的回报，燃料费则只收回成本。
近来天然气价钱跟随油价大幅回顺，有助减轻电费压力，今次谘询文件建议放缓增加天然气发电比例的步伐，并且把近来大亚湾核电厂增加对港供电的安排恒常化，由于核电成本比天然气低，有助纾缓日后电费中的燃料费加幅。基本电费方面，天然气发电倍增，电力公司难免要增加投资硬件来配合，用来计算许可利润的固定资产净值会有可观增幅，两电要向股东交代，势必把电费调升到许可利润上限。要纾缓这方面的增幅，就要看电力公司能否节省成本，以及政府能否压低电力公司享有的准许回报率。
电力公司倾向节省成本，务求加少点电费都可以赚到许可利润，例如中电就考虑在深圳兴建液化天然气厂，减少输送成本，或者使用大型船只直接将海上气田抽取的天然气液化，然后直运来港，以降低陆上建液化厂的庞大开支和难度。
至于准许回报率，政府去年委托独立顾问公司研究，结论是有下调空间，可以调低至6%-8%，这方面一定会面对两电庞大阻力。不过，政府对香港经济中期预测是年增3.5%，基本通胀率3%，如果持续，两电就算享有6%的回报率都不俗，而且实际盈利可以跟随资产增加。
以往两电被削许可利润百分比后，仍然可以因为固定资产增加而有可观的利润增长。政府要确保电费调整令市民心服，相信两电亦明白到电费愈高，要求开放竞争的民意压力会愈大。(A04)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。