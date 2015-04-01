港报社评：亚视前途今日决，剧情切忌再诡谲--信报4月1日

今天是四月一日愚人节，亚视昨日傍晚《六点钟新闻》独家披露股权变动的消息之时，有人半信半疑地质问：是否与愚人节有关？

按照其报道指出，接获股东黄炳均及主要投资者王征通知，决定接受香港电视主席王维基的主要条件，将亚视控股权转让予香港电视，并豁免亚视所欠大部分债务，交易仍须得到法庭及其委托之管理人同意，报通讯事务管理局批准。若然一切与愚人节无关，亚视的存亡绝续终于出现一个较为具体明朗的方向。

本地两家免费电视台一直以来存在着完全不对称的竞争，名义上是有竞争，实际上是没竞争，于是造成一个十分难堪的局面，积弱的一方疲不能兴，独大的一方不思进取，不少电视节目的水准被讥讽为＂三十年如一日＂。因此，王维基收购亚视的消息或多或少让人产生期待，对于普罗观众而言，有竞争才会有进步。

梁振英昨日表示，关于广播机构申请续牌事宜，特区政府一直都是根据制度、法律及政策办事，尤其考虑到程序公义，所以政府会按步骤做决定。如果亚视的命运确是今日一锤定音，会不会再次出现奇幻诡谲的情节？会不会由于王维基的入主而导致亚视不获续牌？政府既然声称顾及程序公义，不妨再加上一项考虑，万一亚视在缺乏白武士出手解决欠薪问题的时候不被钉牌，反而在股权转让予香港电视得以绝处逢生的时候不获续牌，民意的反应不难想像。

持续日久的电视台风云，是时候进入结局篇，无论属大团圆齐欢畅抑或仍带艰涩委屈，特区政府总算可以甩开一个政治包袱，在政改末段直路增添一段讨喜的温馨情节。(A02)