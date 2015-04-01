港报社评：市建局人事冲突，凸显定位矛盾--经济日报4月1日

市建局行政总监谭小莹突请辞，凸显市建局定位不清，恐窒碍旧区重建。重建成本已持续攀升，政府更不断将新责任推予市建局，令局方财困更甚，重新厘清市建局定位已不容回避。

谭小莹前晚突请辞，她表示与主席苏庆和就市建局的发展方向闹分歧，不接受将市建局定位为发展商。市建局肩负旧区重建重责，亦是香港房屋供应主要来源之一，公众深忧市建局定位不清，恐窒碍重建与建屋进度。

市建局的角色与定位日益模糊，早冰封三尺。前身是土发公司、在2001年改组的市建局，其功能本来是透过较市场化的运作，积极推动旧区重建，在协助旧区居民改善生活之时，财务上亦力求自负盈亏，免大洒公帑补贴旧区重建。

市建局构成更沉重压力的是，近年港府要求市建局肩负的社会责任有增无减，除本应负责的旧区重建工作外，更须为旧楼维修提供免息贷款、负责中环街市等保育项目、推需求主导计划重建价值较低的旧楼，以至将旗下项目挪腾作＂豪版＂居屋，只能以折扣价出售等。市建局俨如政府兑现各种施政支票的提款机，令其营运与财政压力更不胜负荷。

在重重任务带来的财政重压下，市建局不得不谋提升效益，惟此却难免以更商业化的思维营运，令其定位矛盾更为激化。要缓解矛盾，令市建局有效推动旧区重建，港府须厘清市建局的定位，此至少有两方面。

其一，理顺市建局职能。市建局负担的社会责任愈来愈多，惟除关键的旧区重建外，其他工作如历史建筑保育、建公营资助房屋等，应否改由其他政府部门或公营机构负责，让局方可集中资源做好旧区重建。

其二，理顺市建局财务。港府若需借助市建局资源以助施政，就必须清晰阐明背后牵涉的财政承担，既避免公众误以为市建局有无限资源，可不断提供免费午餐，亦防市建局因社会责任不断增加，终令财政无以为继要向纳税人伸手，反损市建局财政纪律。相比市建局人事变动，其定位问题更为关键，要有效推动旧区重建，避免市建局财政问题成公帑泥淖，政府须尽快厘清市建局定位，以保重建与建屋进度顺利推进。(A11)