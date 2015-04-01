港报社评：开放电力市场仍需积极研究--文汇报4月1日

环境局局长黄锦星表示，现行与两电的＂利润管制协议＂行之有效，短期内不会有内地或本地的新供电者。事实上，开放市场是降低电费的有效途径，且香港一直有输入内地电力满足香港之需，政府应积极研究开放电网，引入新的竞争者。政府需审视现行管制协议下两电准许利润过高的问题，认真考虑如何扭转电费连年加价的局面，回应市民的关切。

香港近年要求改革电力市场的呼声高涨，社会有不少意见认为政府应向内地买电或引入本地的新供电者，以及推动两电联网，藉以增加市场竞争，降低电力经营成本，从而减轻两电加电费的压力。然而当局表示，去年曾就香港未来发电燃料组合谘询公众，结果收集到的＂主流民意＂显示，市民更关注电力供应安全和稳定，担心向内地买电会令香港电力供应失去规管能力和影响本地就业，大多数人支持继续靠本地发电。因此，当局＂顺应民意＂，现阶段不会采纳向内地买电或引入新竞争以及两电联网的建议。

内地买电与影响香港电力供应安全和稳定无必然关系。自1994年开始，大亚湾核电就满足香港约1/4的电力需求，成功为香港减少逾1亿吨的二氧化碳排放，并为香港提供可靠且具成本效益的电力。开放市场、增加竞争，最终得益的是广大消费者。香港电讯市场的开放已是成功先例。当局不宜对电力市场开放太过保守，需要更多地从公众利益的角度考虑问题。

现时两电利润管制协议下的准许利润为9.99%，一直被社会诟病回报过高。值得留意的是，因应环保需要，当局计划未来将提升天然气发电的比例，两电必然要新增发电机组。两电投资加大、成本增加，根据利润管制协议，两电可以＂奉旨＂加价，将支出转嫁到市民身上。当局昨日发表谘询文件提出，将两电的准许利润减至6至8%，同时表示为准备与电力公司磋商，会再次委托顾问进行研究，因应目前市场最新状况更新合适的回报率。市民要求降低电力利润回报的意见清晰强烈，同时电力供应要达到安全、可靠、合理价格及环保等四个目标，当局确实需要做好各方面的平衡。(A06)