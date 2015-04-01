日本股市：日经指数早盘触及三周低点，因获利了结且短观报告疲弱

“我们目前正处于转折点。若收在25日移动均值下方，短线恐将导致 市场修正。”冈三证券资深策略师Takashi Oba称。 日本央行短观调查显示，未来几个月大型制造业者计画削减资本支出 ，因担心内外需疲弱。这也削弱市场人气。 调查显示，大型制造业和非制造业景气判断指数未来三个月料稍稍恶 化，暗示经济从去年4月上调消费税的影响中复苏尚未站稳脚跟。 “央行短观稍逊，显示信心没怎么改善。”大和住银投信投资顾问首 席策略师门司总一郎说。 1-3月表现最佳的制药类股 今日为表现最差的类股，跌2.2 %。 上一季表现优异的零售类股 今日跌1.5%。 出口类股中，丰田汽车 和日产汽车 分别走低2.0%和 2.1%。 东证股价指数 下跌0.9%，报1,528.99点，跌落约位于1,550点 的25日移动均线切入位。JPX-日经400指数 亦跌0.9%，13,891 .76点。(完)