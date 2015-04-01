欧洲金融：欧盟立法者支持旨在打击市场指标操纵行为的新规

路透伦敦3月31日 - 欧盟立法者周二对一项使操纵市场指标变得更难的立法草案给予初步支持，这也有助于缓解美国对该法案的担忧。

这项草案被提出之前，数家银行因试图操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和外汇市场被课以罚金。

欧洲议会经济事务委员会周二投票支持相关法规，这项法规将首次引入对Libor和货币指数等“具有系统重要性的指标”的直接监管。

欧洲议会和欧盟国家对新法规都有发言权，在其正式成为法律前可能展开进一步协商。

美国商品期货交易委员会(CFTC)曾警告，如果该法规坚持最初的版本而不加以修改，可能将导致“不利的市场后果”。

在最初的规定版本中，只有根据与欧盟新标准一样严格的标准编制的非欧盟指标，欧盟的银行和资产管理公司才可使用。

CFTC担忧欧盟投资者可能无法使用在美国期货交易所交易的数千种产品进行对冲，因为美国没有打算针对市场指标引入有约束力的新规。

为了缓解CFTC的担忧，立法者通过了一项修正案，令美国的指标管理机构有可能单独申请获得欧盟“认可”，从而使这些指标得以被继续使用。