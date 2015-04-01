路透调查：英国股市在5月大选前料走势踌躇，但此后将创下纪录高位

* 围绕英国5月大选的不确定性将在短期内影响英股

* 三分之二的预测者预计英股将在今年底触及纪录高位

路透伦敦3月31日 - 路透调查显示，英股富时100指数 料将在5月大选前走势蹒跚，但此后将反弹至纪录新高。

投资者称，尽管大选料将引发市场动荡，但较长期内英国股市将因利率处于纪录低位及英国经济复苏而获得支撑。

路透对交易商、基金经理及策略师进行了调查，预估中值显示，富时100指数到年底将收在7,225点，超过3月24日创下的纪录高位7,065点，并较周二早盘的6,840点上涨5.6%。

调查预估，富时100指数将在2015年中期涨至7,025点；今年迄今该指数累计涨4%。

在过去一周对全球主要投资银行的调查中，高盛预计富时100指数将在2015年中报6,900点。

高盛对于该指数的年底水准没有给出正式预估，但预计未来12个月将上涨。摩根士丹利预计2015年底将为7,200点，花旗预计为7,700点。

造成短期不确定性的主要因素是5月7日的英国大选。

民调显示，要么是保守党，要么是工党领导新一届联合政府，但没有一个独立政党强大到足以赢得绝对胜利。

Admiral Markets的Darren Sinden称，政治局面不确定性带来的负面压力，这将更多影响中盘股富时250指数 ，而不是富时100指数。

Sinden称，这是因为富时100指数包括许多国际企业，它们的多数业务在英国以外，比如业务侧重亚洲的渣打银行 ，以及全球石油巨擘BP 。

其他交易商称，英国财政大臣欧思邦3月稍早在预算中提高对英国经济成长预估，可能足以确保保守党在大选中取得胜利。

Central Markets的交易分析师Joe Neighbour称，“就大选来说，我们预计没有获多数票的赢家，保守党将通过与自由民主党的联盟而继续执政。”(完)