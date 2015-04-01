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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘下跌，因伊朗核谈判期限已过

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    * 美元指数在亚洲市场下跌约20点，因伊朗核谈判期限已过
    * 动能指标显示5日、10日及20日移动均线走势冲突，20日波林格区 
间收窄
    * 信号未显示出明显倾向，表明后市宽幅震荡盘整
    * 5日移动均值97.84是初步支撑位，稍早高点98.40为初步阻力位
    * 图表：link.reuters.com/met44w
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 李春喜)
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