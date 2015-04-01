重发-《路透晚报》--4月1日日间新闻摘要（中港台）

(重发以新增内容) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国“一带一路”大战略下的冷思考

上世纪八十年代，中国依靠改革开放成就了目前经济总量跃居全球第二的大国地位；眼下新鲜出炉的“一带一路”，被视为中国从大国迈向强国的重要战略，其中不乏中国借此转移国内过剩产能的解读声；但需要几代人的努力下，开放包容才是本质。

--《焦点》中国“一带一路”战略亮点纷呈，资本市场尚需深入挖掘

中国未来10年重点推进的“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)战略框架近日正式公布。部分内容超出市场预期，股市近日反应强烈。随着具体项目陆续展开及后续政策跟上，“一带一路”还将被挖掘出更多亮点。可以肯定的是，“一带一路”将是A股市场未来源源不断的题材金矿。

--《热点聚焦》亚投行：中国经济发展地域拓展至全球的供血站

如果没什么意外，一幢气派的现代化建筑明年初将在北京西城区、位于金融街的全国政协礼堂附近拔地而起，这将是最新的多国政府共同推动的多边金融组织--亚洲基础设施投资银行办公大楼。

--中国数据：3月官方制造业PMI重返荣枯线上方，非制造业则微降

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。

--中国税收：个人转让非货币性资产所得应缴纳个人所得税--国税总局

中国国家税务总局称，对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。

--中国房地产：3月百城住宅均价环比和同比均下滑，且同比跌幅再扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。

--中国政策：保障社会资本合法权益，鼓励引导其参与重大水利工程

为加快基建投资应对经济下行压力，中国发布鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见，从保障社会资本合法权益、完善项目财政补贴管理等，进一步明确国家的各项优惠和支持政策，重点解决社会资本“不愿进”的问题。

【金融】

--《焦点》存款保险护航中国利率市场化，但政府隐性担保暂难消

中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。他们并指出，存款保险制度的出炉将倒逼银行业转型创新，但政府对存款的隐性担保不会立即消失，大型银行无忧，中小型银行需应对存款波动。

--中国保险：保监会拓宽险资境外投资范围，包括增加香港创业板股票投资

中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。

--中资银行态度谨慎 或令楼市松绑组合拳效果大打折扣

中国政府周一释出房地产松绑政策，股市反应热烈，但银行业者却对楼市新政带来的风险疑虑重重。对于负责传递政策优惠的银行来说，购房者的获益在某种程度上是以银行承担风险为代价的。

--中国证券：证监会责令工行整改第三方存管业务，因其银证转账曾出现异常

全球资产最大的银行--中国工商银行 601398.SS 1398.HK 因1月初发生大规模的银证转账异常，近日被中国证监会责令限期整改其第三方存管业务。

--中港金融：中港就避免双重征税签订第四议定书，助推动本地资管业务

香港政府周三与中国国家税务总局签订《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书，阐明投资基金取得香港居民资格的条件，对投资基金应用避免双重征税安排给予明确性，有助推动本港资产管理业务。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

--中国债市动态：心态略恢复现券收益率转降，买盘力道有限且行且看

中国银行间债市市场心态渐恢复平稳，此前快速走高的现券收益率周三早盘出现下行，其中10年期国开债收益率已向4.20%关口靠近。不过因对后市预期偏空，现券买盘力道有限，整体观望气氛仍重。

--中国货币市场：七天回购加权利率创年内低点，月初资金供给全线宽松

中国银行间市场周三早盘在开盘价引导下，主要回购利率下行加速，跌幅均逾10基点；其中七天期加权平均利率跌至年内低点。交易员表示，月初资金面暖意融融，大行继续积极融出资金，场内流动性愈发充裕。

【外汇】

--《焦点》美国称人民币纳入IMF货币篮子还不够格，中国仍需努力

美国财长杰克卢周二表示，美国认为中国人民币还不符合纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子的标准。目前IMF货币篮子包括美元、日圆、欧元和英镑。IMF今年将检视其货币篮子的构成情况。IMF官员要求在国际贸易中广泛应用且可以自由兑换的货币才可纳入货币篮子。杰克卢称，中国还要付出更多努力。。

--中国汇市：人民币早盘连三天走升，官方PMI步入扩张区间助长做多情绪

人民币兑美即期周三早盘连续第三天走升，创逾一周新高，本周已经连续升值逾200个点子，继续和中间价微弱的走势背离。交易员指出，交投区间虽然收窄，但人民币做多情绪已明显升温，因官方PMI（制造业采购经理指数）步入扩张区间亦提供助力，不管是大行还是客盘，结汇力道都有所强化。

--离岸人民币：香港2月底人民币存款约9,730亿元，按月降0.9%--金管局

香港金融管理局（HKMA）周二称，截至今年2月底为止，香港人民币存款为9,729.95亿元，按月下降0.9%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.7%至逾七年新高，中小盘股表现强势领涨大盘

中国股市沪综指周三收涨1.7%，冲破3,800点整数关口至逾七年新高。分析师指出，继昨日调整后，今日大盘再续涨势，个股走势全面活跃；中小盘股表现强势领涨大盘，金融地产等权重股则略显疲弱，但整体成交量未能有效放大。

--中国证券：新三板将坚决处理高价对倒股票行为，正研究优化交易方式

针对近期有投资者在中国全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）通过高价对倒影响股票交易价格的行为，新三板新闻发言人隋强周二表示，对于严重干扰市场正常交易秩序和价格形成机制的交易行为，新三板将坚决处理，绝不姑息，并正在研究优化协议交易方式。

--新闻人物：引领中国化工昂首走出国门的任建新

作为中国化工集团公司收购意大利轮胎制造商倍耐力（Pirelli）交易幕后的总设计师，任建新在中国国企老总中可谓凤毛麟角，他既深谙市场的重要性，也理解政府支持的局限性。

--中国房地产：第一季前20大房企中七成销售业绩同比下滑--CRIC

据中国专业房地产咨询机构--易居中旗下克而瑞信息集团(CRIC)公布的第一季国内房企榜单，第一季国内前20大房企业中，七成房企销售业绩同比下滑，万科、恒大地产和绿地集团的房地产销售额仍排名前三位。

--企业并购：亚洲电视卖盘现曙光，已获一名投资者签订买卖条款书

香港免费电视台--亚洲电视售股案再有突破性发展，获法院委任出售亚视部份股份的经理人德勤周三表示，亚视主要股东黄炳均及主要投资者王征，今早已与一名投资者就出售亚视合共52%股权及相关债务，签署买卖协议条款书。

--中墨关系：墨西哥希望中国参与新机场建设，以修补两国关系--消息