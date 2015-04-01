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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 10:22 BJT

台湾股市：盘中走低，汽车类股和塑胶类股均跌逾1%

路透台北4月1日 - 台湾股市周三盘中下跌0.7%，大致与日本及美国的疲弱表现一致。
    
    0204 GMT，加权股价指数 下跌65.12点，报9524.5点。周二收高0.68%。
    
    所有主要类股均走低。表现最差的包括汽车类指数 下跌1.03%，塑胶类指数<.TP
LI>下滑1.56%。
    
    电子类指数 走低0.56%，半导体类指数 则跌0.69%。(完)
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