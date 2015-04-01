路透调查：美国基金青睐欧洲资产，降低全球股市持仓

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 路透调查数据：//realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/asset-allocation-polls
* 基金经理3月下调全球股市投资配置建议
* 固定收益持仓上升
* 美国和加拿大股市投资配比下降
路透班加罗尔3月31日 - 路透调查显示，美国基金经理称，3月客户的全球股票持仓应有所减少，而固定收益投资则增至今年迄今最高水平。
在全球固定收益投资组合方面，基金经理建议增加公债曝险，减少高收益率信贷的投资。虽然美国和加拿大债券持仓下降，但基金经理从日本、英国和欧元区买进了更多债券。
同样，虽然基金经理建议降低全球股票配置，但在当前欧洲股指创新高，且经济数据有所改善的背景下，他们建议增持英国和欧元区股票。
“一段时间以来，海外估值一直较有吸引力；但直到今年1月，宏观经济一直表现低迷，”RidgeWorth Investments基金经理Alan Gayle表示。
“随着欧元下滑以及量化宽松(QE)的启动，我们相信经济持续改善的前景已经增强，因此一直在扩大对国际股市的曝险。”
对欧洲央行展开量化宽松(QE)的猜测，以及本月QE的最终实施，已使欧元 自1月以来下跌近12%，并推动欧洲股指，特别是德国DAX指数 升至纪录高位。
同时，美国和加拿大股市今年开局低迷，涨幅不到2%。标准普尔500指数 涨1.3%，而美元指数上涨逾9%。
最近几个月美国就业市场数据持续强劲，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在最新政策声明中弃用“保持耐心”字眼，表明其计划推动政策正常化。
但美联储主席叶伦发表立场温和的讲话之后，通胀和经济增长预期下调，使多数华尔街投行将美联储升息时间预期从之前估计的6月推迟至9月。
“鉴于股市估值合理、经济下行风险较低，且有支持性货币政策，我们仍加仓股票。考虑到当前的状况，我们认为美联储不大可能对股市釜底抽薪，”Gayle表示。
基金一直减持股票，不过股票仍占总投资的一半以上；3月股票投资配比为54.7%，1月为55.8%。
固定收益投资组合方面，基金经理将美国和加拿大证券配置从76.4%降至69%。
债券投资组合配比中的最大增幅来自日本证券--从2月的2.9%上升至3月的6.8%；英国债券投资配比从2月的2.3%上升至4.3%。(完) (编译 王颖；审校 许娜/郑茵)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。