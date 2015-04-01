路透调查：欧洲投资者增持股票，以期搭乘欧洲央行宽松政策之东风

路透伦敦3月31日 - 路透调查显示，欧洲投资者3月增加股票投资，持仓触及数年高位，以期从欧洲央行货币刺激举措中获益；同时降低债券和现金仓位。

3月16-30日对17位欧洲资产管理者和首席投资总监的月度调查显示，当月股票在其全球投资中的配比升至49.2%，2月为48.6%。

现金仓位降1个百分点至6.1%，债券投资比重也从2月的36.8%降至36.7%。

投资者将投资仓位变化归因于欧洲央行的经济刺激举措，其中包括低利率及量化宽松资产购买计划。

“鉴于超宽松的货币政策、低油价及全球经济成长复苏的背景，我们仍乐观看待全球股市，相比固定收益和持有现金而言，更倾向于股市投资，”瑞银环球资产管理公司(UBS Global Asset Management)策略师Boris Willems称。

在欧洲央行启动刺激举措之际，美联储仍维持利率在近零水准，不过后者今年料开始加息进程。

“当前承诺刺激通胀可能提振风险资产，让股市有更多上涨空间，之后潜在的加息举措可能带来更多波动，”Bank J. Safra Sarasin投资策略师Peter Bezak表示。

投资者还指出，他们对宏观经济复苏及其对股市影响的乐观预期面临风险， 比如美国加息令市场紧张、乌克兰再次发生冲突等新的地缘政治动荡。

“由于存在多个地缘政治风险，且波动性进一步上升，所以我们建议短期内有选择地谨慎操作，”Pioneer全球资产配置研究部门主管Monica Defend表示。

在Natixis Asset Management资产配置策略师Raphael Gallardo看来，市场面临的最大风险是中国经济放缓程度超过预期。