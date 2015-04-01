版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 11:13 BJT

****敬告客户：印度债市和汇市4月1日至3日逢假日休市****

亲爱的客户，您好，

印度债市和汇市周三至周五休市，由于适逢假日以及2014/15财年末交易暂停。两市场下周一恢复交易。

印度卢比兑美元 周二收高，报62.4950/5050卢比，前一交易日收报62.67/68。

基准10年期公债 收益率(殖利率)收低2个基点，报7.74%。

如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐