澳洲经济指标总览--4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月2日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差9.8 逆差5.03 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) +3% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月7日 (较前月) 1月 +0.4% +0.2% 就业市场(经季节调整) 4月16日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +1.56 -1.46 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.03 -3.09 失业率 6.3% 6.4% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月2日 经常帐收支 第四季 赤字96 赤字121 商品与服务贸易收支 逆差24.3 逆差38.99 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月3日 (较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.5% +2.7% (完)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。