台湾汇市：台币盘初实质交投区间微扬，反应日圆转强带动亚币走升

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月1日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投区间微扬。汇银人士表示，随着日圆转强带动韩元等亚币走升，及外资盘初偏向汇入，此皆令台币实质交易早盘狭幅区间偏升盘整。
他们指出，美国将于周五公布非农就业数据的变数在即，且台湾市场周五及下周一因假期休市，目前市场正酝酿休假情绪，近期台币交投略转趋淡静，暂缺乏明显交易方向，短线台币实质交投料维持在既有区间盘整格局。
〞台币没量不知道往哪里动，且又要放假了，所以不太会动。”一位官股银行交易员说。
另位大型银行交易员也称，尽管外资连续六日卖超台股逾380亿台币，但外资盘初交投仍偏向汇入，或因现在台股系属整理盘，下波指数仍有望上攻，因此外资不致于转趋大量汇出，对台币也是个支撑。
本地时间10:06，台北外汇成交量约为1.74亿美元，交投仍算平稳，韩国韩元 盘初报1,102，上日收在1,109.5。同时间，台股 跌0.63%报9,526.08点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.266-31.283；上交易日区间则在31.270-31.309。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度变化不大。一个月远汇报价 暂在31.245/31.255左右，上日纽约盘收在31.230。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.250-31.300
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元兑日圆小跌，此前公布日本央行短观调查报告
--《综述》美国消费者信心和房价上升，给经济成长带来希望
--《焦点》希腊未能与贷款方达成初步协议，纾困金仍可望而不可得 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。