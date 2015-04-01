台湾汇市：台币盘初实质交投区间微扬，反应日圆转强带动亚币走升

路透台北4月1日 - 台币兑美元 周三早盘实质交投区间微扬。汇银人士表示，随着日圆转强带动韩元等亚币走升，及外资盘初偏向汇入，此皆令台币实质交易早盘狭幅区间偏升盘整。

他们指出，美国将于周五公布非农就业数据的变数在即，且台湾市场周五及下周一因假期休市，目前市场正酝酿休假情绪，近期台币交投略转趋淡静，暂缺乏明显交易方向，短线台币实质交投料维持在既有区间盘整格局。

〞台币没量不知道往哪里动，且又要放假了，所以不太会动。”一位官股银行交易员说。

另位大型银行交易员也称，尽管外资连续六日卖超台股逾380亿台币，但外资盘初交投仍偏向汇入，或因现在台股系属整理盘，下波指数仍有望上攻，因此外资不致于转趋大量汇出，对台币也是个支撑。

本地时间10:06，台北外汇成交量约为1.74亿美元，交投仍算平稳，韩国韩元 盘初报1,102，上日收在1,109.5。同时间，台股 跌0.63%报9,526.08点。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.250-31.300间交投。早盘主要交易区间落在31.266-31.283；上交易日区间则在31.270-31.309。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度变化不大。一个月远汇报价 暂在31.245/31.255左右，上日纽约盘收在31.230。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.250-31.300

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