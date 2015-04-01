英国数据：3月制造业成长增速创八个月以来最快--Markit

Markit报告称，数据暗示，2015年1-3月期间英国制造业产出较前一季度成长0.6%，增幅大大超过2014年第四季的0.2%。

这可能有助于弥补英国国内服务业疲弱的影响，英国1月服务业活动萎缩0.2%，恐将拖累第一季GDP数据。

3月成长依然严重依赖于英国消费者需求。由于通胀大幅下滑并且薪资温和上涨，使得英国家庭的可支配收入增加，推动3月消费者信心指数涨至12年高位。

Markit还指出，有迹象显示投资需求和出口订单开始增温，这有利于英国经济成长更加站稳脚跟。

Markit称，新出口订单继2月萎缩后，在3月创下了去年8月以来最快增速。投入物价继续快速下滑，反映出油价暴挫带来的影响。（完）