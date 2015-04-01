路透调查：俄罗斯股市预计年底前将延续涨势，因卢比走强、油价微升

* 年底前俄罗斯股市RTS指数预计将上涨14%

* 预计卢布反弹、油价微幅回升

* 经济前景黯淡令涨势受抑

路透莫斯科3月31日 - 路透调查显示，目前到2015年结束，俄罗斯股市还将再上涨14%，因卢布走强和油价温和上扬帮助巩固今年前三个月录得的涨幅。

以美元计价的RTS股价指数 周二收报880.42点，2015年迄今已累计涨11%。

路透过去一周访问了11位分析师，他们的预估中值显示，RTS指数今年将以1,000点收尾。

预估区间介于630-1,200点，表明鉴于过去一年俄罗斯资产的波动性加剧，俄罗斯股市未来九个月的表现存在不确定性。

Gazprombank股市分析师Erik DePoy称，“相对债市而言，股市的表现仍有待观察。不过，我们在去年后期见到的紧张局面已经消退。”

他表示，“就那方面而言，市场弹性非常大，目前实现巨大反弹，必须要有很好的心理承受力，才能进入这个市场。”

RTS指数在去年12月中旬触及五年半低位，但很多分析师认为，正是谷底估值吸引了能接受高风险的买家前来入市。该指数上次触及1,000点是在去年的11月。

有分析师称，俄罗斯股指的涨幅将受到疲弱经济前景抑制。