路透调查：俄罗斯股市预计年底前将延续涨势，因卢比走强、油价微升

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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* 年底前俄罗斯股市RTS指数预计将上涨14%
* 预计卢布反弹、油价微幅回升
* 经济前景黯淡令涨势受抑
路透莫斯科3月31日 - 路透调查显示，目前到2015年结束，俄罗斯股市还将再上涨14%，因卢布走强和油价温和上扬帮助巩固今年前三个月录得的涨幅。
以美元计价的RTS股价指数 周二收报880.42点，2015年迄今已累计涨11%。
路透过去一周访问了11位分析师，他们的预估中值显示，RTS指数今年将以1,000点收尾。
预估区间介于630-1,200点，表明鉴于过去一年俄罗斯资产的波动性加剧，俄罗斯股市未来九个月的表现存在不确定性。
Gazprombank股市分析师Erik DePoy称，“相对债市而言，股市的表现仍有待观察。不过，我们在去年后期见到的紧张局面已经消退。”
他表示，“就那方面而言，市场弹性非常大，目前实现巨大反弹，必须要有很好的心理承受力，才能进入这个市场。”
RTS指数在去年12月中旬触及五年半低位，但很多分析师认为，正是谷底估值吸引了能接受高风险的买家前来入市。该指数上次触及1,000点是在去年的11月。
有分析师称，俄罗斯股指的涨幅将受到疲弱经济前景抑制。
最新数据为俄罗斯经济将在2015年大幅萎缩的预期提供支撑。数据显示，俄罗斯经济2月加速下滑，零售销售同比骤降7.7%，实际薪资跌9.9%。 (完) (编译 刘秀红; 审校 白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。