香港个股：东方海外斥资9.52亿美元建造六艘船舶，料2017年交付

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透香港4月1日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外（国际）有限公司 周三公布，与韩国造船厂三星重工业 就建造六艘船舶订立合约，总价格约为9.52亿美元(相当于约74.22亿港元)。
东方海外于联交所发布公告称，本次船舶购买旨在提高公司服务质量，提高经营效益及利润。
公司称，现正安排银行融资，预期融资约为每艘船舶买卖价70%，其余由公司内部资源拨付。此外，公司将以现金分五期平均支付购买价，船舶预期于2017年内交付。
三星重工业主要业务为造船业、海上设施建设、风力发电设备建设及工程建设。
东方海外早盘尾段股价涨2.75%，报48.6港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (发稿 刘雅丽； 审校 梁慧仪/林高丽)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。