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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 11:13 BJT

香港个股：东方海外斥资9.52亿美元建造六艘船舶，料2017年交付

路透香港4月1日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外（国际）有限公司 周三公布，与韩国造船厂三星重工业 就建造六艘船舶订立合约，总价格约为9.52亿美元(相当于约74.22亿港元)。

东方海外于联交所发布公告称，本次船舶购买旨在提高公司服务质量，提高经营效益及利润。

公司称，现正安排银行融资，预期融资约为每艘船舶买卖价70%，其余由公司内部资源拨付。此外，公司将以现金分五期平均支付购买价，船舶预期于2017年内交付。

三星重工业主要业务为造船业、海上设施建设、风力发电设备建设及工程建设。

东方海外早盘尾段股价涨2.75%，报48.6港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (发稿 刘雅丽； 审校 梁慧仪/林高丽)
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