修正-《图表新闻》新兴市场硬通货企业债和股票第一季表现亮丽

(将标头修正为“图表新闻”)

路透伦敦3月31日 - 今年第一个季度，新兴市场中硬通货企业和主权债及股市创最佳表现，不过地方债和地方货币则持续承压。

今年头三个月，受惠于美元强势以及新兴市场经济的蓬勃增长，硬通货企业和主权债录得约2%的涨幅。

与此同时，新兴市场股市借着全球股市大牛市的东风上涨1.7%，此前曾两个季度下滑。如下表所示：

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今年伊始一些新兴以及前沿市场的表现发生引人注目的转变。

阿根廷MSCI国家股指 已上涨近30%，为MSCI前沿市场指数(MSCI Frontier Market country indexes)中表现最佳的指数。肯尼亚 和爱沙尼亚 股指同期涨幅各为6%。如下图所示：

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新兴市场MSCI指数中，东欧国家股指表现最佳，其中俄罗斯 录得逾18%的涨幅，匈牙利 涨幅超过17%，如下图所示：

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“西欧股债市的大幅上涨，令中欧市场从中获益匪浅。”瑞银策略师 Manik Narain说道。

但同期持有当地货币的投资者日子则不那么好过，摩根大通新兴市场货币指数自12月底以来跌去2%左右，GBI新兴市场当地货币指数跌幅超过4%。

多数货币兑美元均下滑，美元正朝着录得2008年最大季度涨幅的方向迈进。

巴西雷亚尔跌幅最惨烈，兑美元重挫22.5%，土耳其里拉下滑11.3%。俄罗斯卢布涨幅最大，上涨3.7%。如下图所示：

link.reuters.com/jas44w (完)