修正-《图表新闻》新兴市场硬通货企业债和股票第一季表现亮丽

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(将标头修正为“图表新闻”)
路透伦敦3月31日 - 今年第一个季度，新兴市场中硬通货企业和主权债及股市创最佳表现，不过地方债和地方货币则持续承压。
今年头三个月，受惠于美元强势以及新兴市场经济的蓬勃增长，硬通货企业和主权债录得约2%的涨幅。
与此同时，新兴市场股市借着全球股市大牛市的东风上涨1.7%，此前曾两个季度下滑。如下表所示：
今年伊始一些新兴以及前沿市场的表现发生引人注目的转变。
阿根廷MSCI国家股指 已上涨近30%，为MSCI前沿市场指数(MSCI Frontier Market country indexes)中表现最佳的指数。肯尼亚 和爱沙尼亚 股指同期涨幅各为6%。如下图所示：
新兴市场MSCI指数中，东欧国家股指表现最佳，其中俄罗斯 录得逾18%的涨幅，匈牙利 涨幅超过17%，如下图所示：
“西欧股债市的大幅上涨，令中欧市场从中获益匪浅。”瑞银策略师 Manik Narain说道。
但同期持有当地货币的投资者日子则不那么好过，摩根大通新兴市场货币指数自12月底以来跌去2%左右，GBI新兴市场当地货币指数跌幅超过4%。
多数货币兑美元均下滑，美元正朝着录得2008年最大季度涨幅的方向迈进。
巴西雷亚尔跌幅最惨烈，兑美元重挫22.5%，土耳其里拉下滑11.3%。俄罗斯卢布涨幅最大，上涨3.7%。如下图所示：
(编译 孙茉莉; 审校 白云)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。