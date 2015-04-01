韩国汇市：韩元兑美元盘中上涨，因美元走软且韩国贸易顺差创新高

路透首尔4月1日 - 韩国韩元兑美元周三盘中升逾0.5%，因全球美元 走软，且此前韩国公布的3月贸易顺差创新高。 0242GMT，韩元兑美元 上涨0.6%，报1,102.9 ，上日国内 收报1,109.5。 韩国稍早公布的数据显示，3月进口较上年同期降幅远大于出口，使 贸易顺差达到创纪录的84亿美元 。 “贸易顺差大于我们先前预期，当美元正丧失动能之际，这增加了韩 元的上行压力。”东部证券分析师Park Yu-na称。 三年期公债6月期约升0.01点至 109.50。 0242GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,102.9 1,109.5 日圆/韩元 9.2176/224 9.2217 韩国公债期货 * 109.50 109.49 韩国综合股价指数 2,029.95 2,041.03 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)