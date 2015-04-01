韩国汇市：韩元兑美元盘中上涨，因美元走软且韩国贸易顺差创新高

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透首尔4月1日 - 韩国韩元兑美元周三盘中升逾0.5%，因全球美元 走软，且此前韩国公布的3月贸易顺差创新高。 0242GMT，韩元兑美元 上涨0.6%，报1,102.9 ，上日国内 收报1,109.5。 韩国稍早公布的数据显示，3月进口较上年同期降幅远大于出口，使 贸易顺差达到创纪录的84亿美元 。 “贸易顺差大于我们先前预期，当美元正丧失动能之际，这增加了韩 元的上行压力。”东部证券分析师Park Yu-na称。 三年期公债6月期约升0.01点至 109.50。 0242GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,102.9 1,109.5 日圆/韩元 9.2176/224 9.2217 韩国公债期货 * 109.50 109.49 韩国综合股价指数 2,029.95 2,041.03 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。