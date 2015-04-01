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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 11:06 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中上涨，因美元走软且韩国贸易顺差创新高

路透首尔4月1日 - 韩国韩元兑美元周三盘中升逾0.5%，因全球美元
走软，且此前韩国公布的3月贸易顺差创新高。
    
    0242GMT，韩元兑美元 上涨0.6%，报1,102.9 ，上日国内
收报1,109.5。
    
    韩国稍早公布的数据显示，3月进口较上年同期降幅远大于出口，使
贸易顺差达到创纪录的84亿美元 
。

    “贸易顺差大于我们先前预期，当美元正丧失动能之际，这增加了韩
元的上行压力。”东部证券分析师Park Yu-na称。
    
    三年期公债6月期约升0.01点至 109.50。

                             0242GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元          1,102.9        1,109.5
    日圆/韩元   9.2176/224         9.2217
    韩国公债期货 *      109.50         109.49 
    韩国综合股价指数 2,029.95       2,041.03
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 白云)
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