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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 11:09 BJT

韩国股市：追随美股下滑，财报季临近市场保持谨慎

路透首尔4月1日 - 韩国股市周三小幅下跌，受美股跌势带动，本月
稍晚企业将公布财报，在此之前交易员采取谨慎立场。
    
    0242 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%报2,029.95点。
    
    市场重量级个股现代汽车 和三星电子分别跌2.4%和1.0%
。
    
    钢铁公司浦项钢铁 跌2.5%至逾六年低点，之前本地媒体
报导称，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司 悉数出售对该公司的持
股。(完)
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