香港数据：3月PMI回落至49.6，经营环境再度转差--汇丰

路透香港4月2日 - 以下为汇丰香港2015年3月份采购经理人指数(PMI)数据：

2015年 2014年

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

49.6 50.7 49.4 50.3 48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9

--汇丰香港3月PMI降至49.6，再度回落至50盛衰分界线之下，显示整体经营环境再度转差，惟幅度轻微。过去八个月，香港PMI有六个月低于50。

--月内私营企业产出只有少许回升，增幅自2月份的一年来最高有所缓和。

--整体新订单量连续第四个月上升，但幅度轻微。客户的消费模式改善是新业务增长的主要动力，但亦有受访企业指出近期汇率波动影响客户需求。

--来自中国内地的新订单量则连续第八个月下跌，但减幅温和，主要因市场疲弱。

--月内未完成工作量减少，为过去三个月以来第二次下跌。经季节性调整后，工作量减幅仅轻微。受访企业表示，由于新增订单增长少于预期，使他们可以清理积压工作。

--3月份私营企业就业人数继续下降，速度与2月相若并属温和，企业重组措施以及没有填补之前因自愿流失的职位是导致就业人数减少的原因。

--整体投入品价格进一步上升，经季节性调整后涨幅温和，并且是三个月以来最低。数据显示采购价格上升及员工成本上涨增加成本负担。

Markit经济师Annabel Fiddes在评论调查结果时表示，＂3月份PMI跌至盛衰分界线之下，显示香港私营企业难以将2月份的增长动力维持下去。产出及新订单月内均只有轻微增长，同时就业人数持续向下，意味进入第二季经济最佳情况只有微弱的增长。正面的因素是通胀压力仍维持相对平缓，投入品及产出品价格只轻微上升。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)