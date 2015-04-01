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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 11:37 BJT

《全球市场》亚股追随美股下跌，美元/日圆受日股跌势影响走低

大宗商品方面，美国原油期货 下跌0.5%，至每桶47.34美元，周二时下挫2.2%。

伊朗与六个主要强国的核计划谈判期限为3月31日，但谈判延长，因参与各方接近达成协议，但在解除联合国制裁措施等重要细节上，尚未达成共识。

六个强国要求伊朗接受对核计划的限制，以换取解除出口制裁。理论上，若达成协议，将有更多伊朗原油进入已供应过剩的市场。

但一些人士认为，解除制裁未必代表全球石油供应将立即明显增加。

“不论是否达成伊朗核协议，我们并不预期会因此而有大量石油进入市场，”法巴银行大宗商品策略主管Harry Tchilinguirian称。

“由于哪些制裁措施解除以及解除时间的不确定性，伊朗将不会大幅加剧当前市场的供应过剩情况，”他称。(完) (编译/审校 郑茵/艾茂林/白云/蔡美珍/张若琪)
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