中国房地产：3月百城住宅均价环比和同比均下滑，且同比跌幅再扩大--中指院

路透北京4月1日 - 中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。

报告并称，整体市场表现看，3月“小阳春”如期而至，楼市整体环境向好，房企采取积极销售策略，去化节奏加快，库存小幅下降，尽管百城住宅均价仍小幅下跌，但跌幅均有所收窄。

展望未来，与房地产相关的各类稳消费政策已基本完备，若各城市能够切实落实和执行，将有力刺激市场去化，促进楼市平稳健康发展。

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。

以下为中指院报告全文：

中国指数研究院报道：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年3月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10523元/平方米，环比小幅下跌0.15%。从涨跌城市个数看，43个城市环比上涨，55个城市环比下跌，2个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加4个，其中涨幅在1%以上的城市有7个，较上月增加5个；本月价格环比下跌的城市数量较上月减少6个，其中跌幅在1%以上的有9个，较上月减少8个。同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年3月相比下跌4.35%，跌幅较上月扩大0.51个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6931元/平方米，环比上涨0.1%，同比下跌4.73%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18938元/平方米，环比小幅下跌0.1%；同比继续下跌，跌幅较上月扩大0.74个百分点，至3.19%。

2015年3月，全国100个城市住宅均价环比小幅下跌0.15%，跌幅较上月收窄0.09个百分点，同比下跌4.35%，跌幅扩大0.51个百分点；十大城市住宅均价环比微跌0.1%，跌幅收窄0.07个百分点，同比下跌3.19%，跌幅扩大0.74个百分点。整体市场表现看，3月“小阳春”如期而至，楼市整体环境向好，房企采取积极销售策略，去化节奏加快，库存小幅下降，尽管百城住宅均价仍小幅下跌，但跌幅均有所收窄。

3月初，两会积极表态稳定房地产消费，贷款利率下调、公积金贷款政策放宽等一系列利好政策出台；月末，国土资源部、住房和城乡建设部、央行、银监会、财政部、国税总局多部委针对住房市场的多轮政策密集出台，部分政策宽松程度甚至接近2009年，通过降低首付款比例、降低二手房交易税负、优化住房及用地供应，助力库存消化，促进房地产市场稳定发展。展望未来，与房地产相关的各类稳消费政策已基本完备，若各城市能够切实落实和执行，将有力刺激市场去化，促进楼市平稳健康发展。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年3月，100个城市中，住宅价格环比2015年2月上涨的城市个数为43个，较上月增加4个。涨幅居前十位的城市依次是：乌鲁木齐、洛阳、太原、武汉、德州、绵阳、南宁、石家庄、株洲、徐州。其中，乌鲁木齐、洛阳、太原涨幅超过1.5%；武汉、德州、绵阳、南宁涨幅在1%-1.5%之间；石家庄、株洲、徐州涨幅在0.8%-0.9%之间。其他环比上涨的33个城市中，菏泽、汕头等12个城市涨幅在0.3%-0.8%之间；镇江、温州等15个城市涨幅在0.1%-0.3%之间；泰州、赣州等6个城市涨幅在0.1%以内。唐山、宝鸡住宅价格与上月持平。

2015年3月，住宅价格环比下跌的城市个数为55个，较上月减少6个。跌幅居前十位的城市依次是：兰州、惠州、聊城、广州、潍坊、长春、台州、成都、东营、秦皇岛。其中，兰州、惠州、聊城、广州跌幅在1.3%-1.6%之间；潍坊、长春、台州、成都、东营跌幅在1%-1.3%之间；秦皇岛下跌0.91%。其他环比下跌的45个城市中，沈阳、湖州等16个城市跌幅在0.5%-0.9%之间；宁波、合肥等26个城市跌幅在0.1%-0.5%之间；鞍山、呼和浩特、东莞跌幅在0.1%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年3月，百城住宅价格同比2014年3月下跌4.35%，跌幅较上月扩大0.51个百分点。100个城市中，有13个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数与上月相同。其中，保定上涨10.17%，居首位；厦门、石家庄等7个城市涨幅介于1%-9%之间；衡水、泉州等5个城市涨幅在1%以内。

2015年3月，100个城市中有87个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数与上月相同。其中，桂林、三亚等16个城市跌幅在10%-20%之间；聊城、南昌等40个城市跌幅在5%-10%之间；东营、潍坊等27个城市跌幅在1%-5%之间；宜昌、昆山等4个城市跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年3月十大城市住宅均价为18938元/平方米，环比微跌0.1%。具体来看，十大城市中武汉、深圳、上海3个城市环比上涨，上涨城市个数较上月减少1个。其中，武汉上涨1.42%，居首位；深圳、上海涨幅分别为0.59%和0.41%。北京、杭州、天津、南京、重庆（主城区）、成都、广州环比下跌，其中广州、成都跌幅超过1%，分别为1.39%和1.05%，其他城市跌幅均在0.75%以内。

同比来看，十大城市住宅价格同比下跌3.19%，跌幅较上月扩大0.74个百分点。本月，十大城市中仅上海同比上涨，涨幅为0.27%，较上月收窄0.58个百分点。其余9个城市均不同程度下跌，其中杭州、重庆（主城区）跌幅超过10%，分别为11.12%和10.31%；深圳由上月小幅上涨转为小幅下跌，跌幅为0.17%。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本 的调查，2015年3月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26340元/平方米，环比上涨0.48%，同比下跌3.22% 。

环比来看，2015年3月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为0.48%。十大城市中，除成都、杭州、重庆环比下跌外，其余城市均上涨。具体来看，成都、杭州跌幅较大，分别为0.95%和0.74%；重庆下跌0.28%。环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为1.47%，较上月扩大0.79个百分点；天津、武汉、北京、广州涨幅介于0.5%-1%之间；上海、南京涨幅均在0.3%以内。