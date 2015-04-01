中国债市动态：心态略恢复现券收益率转降，买盘力道有限且行且看

路透北京4月1日 - 中国银行间债市市场心态渐恢复平稳，此前快速走高的现券收益率周三早盘出现下行，其中10年期国开债收益率已向4.20%关口靠近。不过因对后市预期偏空，现券买盘力道有限，整体观望气氛仍重。

利率互换(IRS)市场上，受益于七天回购利率明显走低而全线下行。其中一年期以超过10个基点(bp)的跌幅领先，曲线增陡；国债期货上午也同步走暖，五年和10年期主力合约上午均收涨，惟成交量不大。

对于甫出台的存款保险制度，交易员认为短期内对债市影响暂微。另外，现券回暖势头料仅是修复性回调而非趋势性转好，后续还需关注明日公开市场利率是否再度调整等。

北京一券商交易员表示，早盘10年国开活跃券150205券在4.22%附近有成交，较此前近4.30%高位回落，但与周一早间时段更低水平尚有距离。“现在市场只是修复。”

另外，今日稍早公布的官方PMI高于预期，而汇丰制造业PMI终值再度回落至50关口下方，经济数据方面对债市影响暂时不算明显。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。

中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 在4.2300%/4.2000%，上日尾盘为4.2600%/4.2300%。