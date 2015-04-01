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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月1日

路透伦敦4月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           332,125              -175
    锡             9,930              持平
    铅           232,900            -1,225
    锌           510,625            -2,500
    铝         3,935,275            -8,450
    镍           432,996              -810
    铝合金        25,860              持平
    NASAA         69,580              -700
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据       库存分布            品种      库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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