台湾货币市场：短率稳中偏跌，月初市场资金宽松需求不振

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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* 月初资金回复宽裕
* 票券商调低利率，短票部分成交跌破0.60%铁板
* 债券附买回市场仍有部分投信走钱
记者 高洁如
路透台北4月1日 - 台湾银行间短率周三稳中有跌。月初市场资金需求不振，拆款的需求很差，银行面临拆出到期，却无处配置的窘境。而短票利率更有较明显走低。
交易人士表示，近两日到期的交易多半面临到期不续的情况，拆出的银行资金到期，若不降价至短票市场买票，资金难以有效运用。此外，由银行间的准备数字目前已累积达到五千亿台币以上，可以知道银行并不缺积数，市场资金需求不振。
〞满到不行，好惨，〞一位大型银行资金调度人士说。
他们预期，明日的市场资金料也将呈现偏向宽松的局面，尽管拆款的利率目前仍在偏低的水位持稳，交易区间高位未过上日，至于短票利率则有较明显的走跌。
本地时间12:00：
--台币兑美元 暂收升1.22角，报31.279。
--台湾加权股价指数 跌0.64%，报9,524.16点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.36-0.39%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂落在0.380%-0.430%，上日在0.380%-0.500%，两周拆款利率暂落在0.400-0.460%，上日0.390-0.460%。
**短票利率走低**
票券商交易员则表示，市场资金很多，劳退基金虽要求最低收益，但票券商转向银行调度拆款以及搭配短票承做，因此使得市场的资金提供者转向银行靠拢。
也有票券商交易员表示，由于央行理监事会议释出宽松的讯息，因此4月起调低了短票利率，正式跌破0.60%关卡，虽然市场上仍有大型银行开出偏高的利率，但成交很少。
〞短票利率朝0.60%集中，高的(利率)做的很少了，〞大型票券商交易员说。
30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.58-0.60%，上日在0.60-0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.608%，前日在0.605%，成交量38亿台币，上日为58.67亿。
台湾央行今日存单到期金额4,654.50亿台币相当，存单发行金额待稍晚再公布。
央行存单本周到期总额为1兆9,694.6亿台币，本周余日的到期情况为：周四6,375.80亿台币。周五金融市场因公众假期休市一日。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为522亿台币，累积超额准备为5,388亿台币、加计前期1%的超额准备为6,401亿台币。
**债券附买回利率持平**
债市附买回(RP)市场方面，交易商表示，月初资金流动迅速，部分投信仍走钱，但是寿险和银行的资金仍多，可补不足。至于劳退基金要求最低收益率的事件，对市场的影响逐渐在消褪中。
〞今天投信算是资金正流入，之前该解的都解完了，〞一位大型证券商交易员说。
另外一家票券商交易员则表示，市场的资金偏宽松，寿险和银行投入的资金多且稳定，因此就算有劳退的事件，对市场资金影响仍不算大，且随着时日过去，已经逐渐淡化当中。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%。公司债RP主要成交在0.63-0.65%。这与上日大致相似。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%，大区间在0.50-0.58%，均大致持平上日。(完) (审校 黄凯)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。