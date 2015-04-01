中国货币市场：七天回购加权利率创年内低点，月初资金供给全线宽松

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌12日，因各类型船舶运费续降
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透上海4月1日 - 中国银行间市场周三早盘在开盘价引导下，主要回购利率下行加速，跌幅均逾10基点；其中七天期加权平均利率跌至年内低点。交易员表示，月初资金面暖意融融，大行继续积极融出资金，场内流动性愈发充裕。
对于最新出台的存款保险制度，他们认为，短期对资金面的扰动相对有限，但是中长期来看将引发对未来资金价格的重新定位，亦可能加剧部分银行存款波动影响出资意愿，仍有待继续观察。
此外，他们还指出，虽然4月资金面将受到新一轮IPO或启动、财政缴税等引发的波动，不过月初压力尚未至，不排除资金价格仍有下行空间，短期仍需关注公开市场逆回购动向。
“线上需求以短期为主，出钱方基本是全线供应，大行出钱也没要求期限了，可以说全面宽松吧，押利率信用都不难。”华南一银行交易员表示。
银行间质押式回购加权利率今日跌幅明显，其中七天回购利率最新加权报 3.7023%，探至年内低点，此前低点为2015年1月19日的3.7248%。此外，上海银行间同业拆放利率(Shibor)利率亦全线下行，隔夜品种下行近10bp,七天期Shibor亦下跌超10bp。
北京一银行交易员认为，新一轮IPO启动尚无消息，财政缴款预计于中下旬才会发生，4月初资金面料压力不大，回购利率将有继续向下调整的空间，而七天回购利率将向3.55%的公开市场逆回购利率水平靠近。
中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。
“(存款保险)短期应该没那么明显吧，中长期影响肯定有，光是缴纳保费应该数量就蛮多的，不过还要看央妈态度，应该会有政策支持，”上海一银行交易员表示。
央行公开市场一级交易商周三可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。央行公开市场周二进行250亿元七天期逆回购操作，利率持平于3.55%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.0160 3.1445 -12.85
七天 3.7023 3.8225 -12.02
14天 4.1813 4.3270 -14.57
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.4650 1.1000 +236.50
七天 3.3600 3.3000 +6.00
14天 4.2600 4.0000 +26.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2100 3.3000 -9.00
七天 3.8000 4.0000 -20.00
14天 4.2200 4.2900 -7.00
Shibor
其中:隔夜 3.0870 3.1830 -9.60
七天 3.7540 3.8860 -13.20
三个月 4.8975 4.8975 +0.00
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/林高丽)
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币<MY R=>走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)