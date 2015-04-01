中国货币市场：七天回购加权利率创年内低点，月初资金供给全线宽松

路透上海4月1日 - 中国银行间市场周三早盘在开盘价引导下，主要回购利率下行加速，跌幅均逾10基点；其中七天期加权平均利率跌至年内低点。交易员表示，月初资金面暖意融融，大行继续积极融出资金，场内流动性愈发充裕。

对于最新出台的存款保险制度，他们认为，短期对资金面的扰动相对有限，但是中长期来看将引发对未来资金价格的重新定位，亦可能加剧部分银行存款波动影响出资意愿，仍有待继续观察。

此外，他们还指出，虽然4月资金面将受到新一轮IPO或启动、财政缴税等引发的波动，不过月初压力尚未至，不排除资金价格仍有下行空间，短期仍需关注公开市场逆回购动向。

“线上需求以短期为主，出钱方基本是全线供应，大行出钱也没要求期限了，可以说全面宽松吧，押利率信用都不难。”华南一银行交易员表示。

银行间质押式回购加权利率今日跌幅明显，其中七天回购利率最新加权报 3.7023%，探至年内低点，此前低点为2015年1月19日的3.7248%。此外，上海银行间同业拆放利率(Shibor)利率亦全线下行，隔夜品种下行近10bp,七天期Shibor亦下跌超10bp。

北京一银行交易员认为，新一轮IPO启动尚无消息，财政缴款预计于中下旬才会发生，4月初资金面料压力不大，回购利率将有继续向下调整的空间，而七天回购利率将向3.55%的公开市场逆回购利率水平靠近。

中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

“(存款保险)短期应该没那么明显吧，中长期影响肯定有，光是缴纳保费应该数量就蛮多的，不过还要看央妈态度，应该会有政策支持，”上海一银行交易员表示。

央行公开市场一级交易商周三可继续申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限含14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。央行公开市场周二进行250亿元七天期逆回购操作，利率持平于3.55%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0160 3.1445 -12.85

七天 3.7023 3.8225 -12.02

14天 4.1813 4.3270 -14.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4650 1.1000 +236.50

七天 3.3600 3.3000 +6.00

14天 4.2600 4.0000 +26.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2100 3.3000 -9.00

七天 3.8000 4.0000 -20.00

14天 4.2200 4.2900 -7.00

Shibor

其中:隔夜 3.0870 3.1830 -9.60

七天 3.7540 3.8860 -13.20

三个月 4.8975 4.8975 +0.00