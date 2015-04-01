版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 12:12 BJT

《香港重要政经日程》--4月1日-4月8日

================== 今日重要政经消息=================

4月1日（周三）

--16:15 亿达中国 全年业绩新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

*4月2日（周四）

-- 公布3月份汇丰PMI。

4月3日（周五）

-- 耶稣受难节假期。

4月6日（周一）

-- 清明节翌日假期。

4月7日（周二）

-- 复活节星期一翌日假期。

*4月8日（周三）

-- NIRAKU 首日挂牌。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐