中国汇市：人民币早盘连三天走升，官方PMI步入扩张区间助长做多情绪

路透北京4月1日 - 人民币兑美元 即期周三早盘连续第三天走升，创逾一周新高，本周已经连续升值逾200个点子，继续和中间价微弱的走势背离。交易员指出，交投区间虽然收窄，但人民币做多情绪已明显升温，因官方PMI（制造业采购经理指数）步入扩张区间亦提供助力，不管是大行还是客盘，结汇力道都有所强化。

交易员称，昨天尾盘市场人民币已经有点偏多，今天早盘离岸快速走高，带动境内即期也跟着结汇，形成一波上冲行情。尽管亦有购汇盘出来，但难以逆转汇价上升走势，人民币升值情绪渐成气候。

“感觉结汇还是很多，突然结汇都来了，市场（美元）卖盘很强，大行的结汇也很多...市场自发升值。”一股份制行交易员指出。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1953元，上日收报6.1996元。今日人民币兑美元中间价 为6.1434元，上日中间价为6.1422元。

交易员指出，监管层没有干预的迹象，更像是之前累积的结汇力量的爆发，市场预期人民币短期料震荡整理，保持相对稳定的格局。

官方PMI步入扩张区间亦助长人民币的做多情绪。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIB=ECI 和官方非制造业商务活动指数一升一降，前者重返荣枯线上，后者也继续保持在扩张区间。

全球汇市方面，美元兑日圆周三亚洲早盘小跌。此前日本央行短观调查报告显示，日元走软未能改善日本企业信心。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3340/90，上日尾盘为6.3515。

北京时间12:04，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2031/36元，上一交易日尾盘报6.2051元。