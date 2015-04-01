香港个股：光汇石油决定终止进行股份配售，午盘复牌

路透香港4月1日 - 中国民营油品贸易及上游油气开发商--光汇石油 周三早上暂停股份买卖，公司发出声明称，原拟进行配售股份，惟其后公司权衡后决定不继续配售，其股份将于午盘恢复交易。

光汇石油表示，公司曾联络数家配售代理，以欲进行一个建议股份配售，并获得了正面的反应及预期的超额认购。但公司经权衡以后，认为分配给承配人的配售比例，并不能更有效推动公司各方面的战略发展，所以已决定不继续该配售。