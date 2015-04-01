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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 12:46 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下滑，澳元受中国数据推动上扬

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0787 1.0730 +0.53 -10.83 1.2097

美元/日圆 119.59 120.12 -0.44 -0.08 119.68

欧元/日圆 129.00 128.89 +0.09 -10.90 144.78

美元/瑞郎 0.9690 0.9725 -0.36 -2.52 0.9941

英镑/美元 1.4867 1.4816 +0.34 -4.53 1.5573

美元/加元 1.2643 1.2686 -0.34 +8.82 1.1618

澳元/美元 0.7635 0.7605 +0.39 -6.53 0.8168

新西兰元/美元 0.7476 0.7468 +0.11 -4.12 0.7797

澳元/日圆 91.310 91.350 -0.04 -6.59 97.750

新西兰元/日圆 89.410 89.710 -0.33 -4.18 93.310

英镑/日圆 177.79 177.97 -0.10 -4.61 186.38

澳元/新西兰元 1.0210 1.0177 +0.32 -2.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张荻/蔡美珍/艾茂林/郑茵 审校 张涛/高琦/王颖)
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