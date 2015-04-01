《全球汇市》美元兑日圆下滑，澳元受中国数据推动上扬

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0787 1.0730 +0.53 -10.83 1.2097
美元/日圆 119.59 120.12 -0.44 -0.08 119.68
欧元/日圆 129.00 128.89 +0.09 -10.90 144.78
美元/瑞郎 0.9690 0.9725 -0.36 -2.52 0.9941
英镑/美元 1.4867 1.4816 +0.34 -4.53 1.5573
美元/加元 1.2643 1.2686 -0.34 +8.82 1.1618
澳元/美元 0.7635 0.7605 +0.39 -6.53 0.8168
新西兰元/美元 0.7476 0.7468 +0.11 -4.12 0.7797
澳元/日圆 91.310 91.350 -0.04 -6.59 97.750
新西兰元/日圆 89.410 89.710 -0.33 -4.18 93.310
英镑/日圆 177.79 177.97 -0.10 -4.61 186.38
澳元/新西兰元 1.0210 1.0177 +0.32 -2.47 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张荻/蔡美珍/艾茂林/郑茵 审校 张涛/高琦/王颖)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。