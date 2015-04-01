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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 13:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元：在午后交易中横向整理

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    * 澳元/美元在午后交易中横向整理，上午曾涨至0.7664
    * 中国PMI数据引发的涨势很快消散，澳元/美元维持在0.7630-40
    * 短暂释然性涨势很快丧失动能，是近期典型的交易形态
    * 基本面全部指向错误方向，因铁矿石价格挫跌
    * 市场认为澳洲央行下周降息的几率为75%
    * 周五晚间的美国非农数据若强劲，可能打压澳元/美元跌破0.75
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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