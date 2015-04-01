《汇市简讯》澳元/美元：在午后交易中横向整理

0447GMT * 澳元/美元在午后交易中横向整理，上午曾涨至0.7664 * 中国PMI数据引发的涨势很快消散，澳元/美元维持在0.7630-40 * 短暂释然性涨势很快丧失动能，是近期典型的交易形态 * 基本面全部指向错误方向，因铁矿石价格挫跌 * 市场认为澳洲央行下周降息的几率为75% * 周五晚间的美国非农数据若强劲，可能打压澳元/美元跌破0.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)