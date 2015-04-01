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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 13:42 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币上涨，日圆升值及利好中国数据提供支撑

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            119.90    120.15   +0.21   -0.20    119.66
    坡元            1.3673    1.3723   +0.37   -3.02    1.3260
    台币          31.279    31.401   +0.39   +1.40    31.718
    韩元           1102.50   1109.50   +0.63   -0.29   1099.30
    泰铢             32.49     32.54   +0.15   +1.26     32.90
    菲律宾披索       44.61     44.70   +0.20   +0.25     44.72
    印尼卢比      13015.00  13070.00   +0.42   -4.88  12380.00
    印度卢比*      62.50     62.50   +0.01   +0.86     63.03
    马币            3.6865    3.7035   +0.46   -5.15    3.4965
    人民币          6.1951    6.1996   +0.07   +0.14    6.2040

    * 印度债市和汇市周三至周五逢假期休市 。(完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 李春喜/张若琪 审校 杜明霞)
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