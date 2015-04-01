新兴汇市：多数亚洲货币上涨，日圆升值及利好中国数据提供支撑

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 119.90 120.15 +0.21 -0.20 119.66 坡元 1.3673 1.3723 +0.37 -3.02 1.3260 台币 31.279 31.401 +0.39 +1.40 31.718 韩元 1102.50 1109.50 +0.63 -0.29 1099.30 泰铢 32.49 32.54 +0.15 +1.26 32.90 菲律宾披索 44.61 44.70 +0.20 +0.25 44.72 印尼卢比 13015.00 13070.00 +0.42 -4.88 12380.00 印度卢比* 62.50 62.50 +0.01 +0.86 63.03 马币 3.6865 3.7035 +0.46 -5.15 3.4965 人民币 6.1951 6.1996 +0.07 +0.14 6.2040 * 印度债市和汇市周三至周五逢假期休市 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪 审校 杜明霞)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。