国际油市：油价小跌，因伊朗核谈判期限延长

0512GMT，5月布兰特原油期货 跌0.1美元，至每桶55.01美元，周二结算价跌1.18美元。受有关伊朗与六大国将达成核交易预期的影响，该合约上周周线下滑8%。

5月美国原油期货 下滑0.23美元，至每桶47.37美元，周二结算价跌1.08美元。

俄罗斯塔斯社(TASS)引述该国外长拉夫罗夫称，谈判代表在“所有关键方面”达成基本共识。但随后一名接近谈判的外交官称并未达成这样的协议。

伊朗拒不放弃“核权利”，美国周二还威胁要退出谈判；有些官员警告，即使达成协议，也可能是脆弱的和不完整的。

法国巴黎银行大宗商品市场策略与石油策略主管Harry Tchilinguirian在路透全球石油论坛上表示，“不论最终能否达成伊朗核协议，我们认为都不会出现大量石油涌向市场的情况。”

石油输出国组织(OPEC)较高的供应规模也令油价承压。路透调查显示，由于伊拉克原油出口反弹以及沙特石油生产接近记录水平，OPEC的原油供应在3月份跳涨至去年10月以来的最高水平。

此外，利比亚较高的石油出口也加大了全球市场的供应量，此前国有的利比亚国家石油公司称，两个最大的石油港口Ras Lanuf和Es Sider将在进行安全检查后开放。(完)

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