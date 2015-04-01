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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 16:22 BJT

台湾央行：共发行4,657.5亿台币存单，发行余额增3亿台币

路透台北4月1日 - 台湾央行周三公布，共发行4,657.50亿台币存单。与今日存单到期金额4,654.50亿台币相当，存单发行余额增3亿台币。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,650.5

91天期 0.93 4

182天期 1.05 3

央行上日发行1,874.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,160.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为522亿台币，累积超额准备为5,388亿台币、加计前期1%的超额准备为6,401亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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