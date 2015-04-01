台湾股市：收低但守稳9,500点，清明长假前获利卖压出笼

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透台北4月1日 - 台湾股市周三收低。分析师指出，受清明长假来临前的获利了结卖压影响，今日大盘指数跌向9,500点关卡，惟下档卖压不重，尚能获得支撑。
台湾加权股价指数 收低0.82%，报9,507.66点；今日成交初值 为856.67亿台币，上交易日修正后为1,070.60亿。
〞今天偏向盘软，尤其权值股表现不佳，但去年财报还不错，指数应该跌不深。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
该分析师认为，外资3月以来多以卖超台股为主，在美国企业第一季财报公布前，大盘气氛应该都偏向保守观望。不过市场多预期，企业今年获利仍将较去年成长，因此就技术面而言，指数只要不跌破9,300点，都属于多头架构下的良性回档。
本地工商时报今日报导，上市柜公司去年税后盈余合计达1.86兆台币，创下历史新高，年增逾17%；其中，半导体类股获利总计突破5,000亿台币，成最大赢家。(完)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。