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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:01 BJT

台湾股市：收低但守稳9,500点，清明长假前获利卖压出笼

路透台北4月1日 - 台湾股市周三收低。分析师指出，受清明长假来临前的获利了结卖压影响，今日大盘指数跌向9,500点关卡，惟下档卖压不重，尚能获得支撑。

台湾加权股价指数 收低0.82%，报9,507.66点；今日成交初值 为856.67亿台币，上交易日修正后为1,070.60亿。

〞今天偏向盘软，尤其权值股表现不佳，但去年财报还不错，指数应该跌不深。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

该分析师认为，外资3月以来多以卖超台股为主，在美国企业第一季财报公布前，大盘气氛应该都偏向保守观望。不过市场多预期，企业今年获利仍将较去年成长，因此就技术面而言，指数只要不跌破9,300点，都属于多头架构下的良性回档。

本地工商时报今日报导，上市柜公司去年税后盈余合计达1.86兆台币，创下历史新高，年增逾17%；其中，半导体类股获利总计突破5,000亿台币，成最大赢家。(完)
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