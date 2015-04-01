投行观点：中国内地公募基金获准参与港股通利好小市值港股--瑞银

路透上海4月1日 - 瑞银集团旗下合资券商--瑞银证券H股策略分析师陆文杰认为，中国内地公募基金获准参与港股通并非全新的政策，南向交易短期内规模扩张有限；但是由于A股正处于泡沫阶段，预计该政策立场将鼓励内地投资者进入港股市场，近阶段小市值港股将受益。

他在最新报告中指出，港股和A股小市值股票之间巨大的估值差距已引起众多内地投资者关注。尽管目前港股小市值股票还没参与沪港通，但它们有可能加入接下来的深港通。目前一些内地基金正在加仓高品质低价位的港股小市值股票，以便在深港通开通前部署好仓位。

上周五，中国证监会发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，内地现有以及新设公募基金无需具备合格境内机构投资者（QDII）资格亦可通过沪港通机制投资港股。香港恒生国企指数 本周前两日累计上涨近6%。

港股通 这两天亦出现开通以来罕见的大额净买入，两日内净买入46.11亿元。

以下是该报告的主要观点： 利好港股小市值股票：目前A股市场处于牛市但缺乏盈利增长的支撑，而港股市场是价值市场但缺少流动性。目前港股市场的日均成交量只有A股的十分之一。我们认为内地投资者带来的额外流动性将对港股产生较大影响。我们注意到，港股和A股小市值股票之间巨大的估值差距（约10x vs. 100x PER）已经引起了众多内地投资者的关注。尽管目前港股小市值股票还没参与沪港通，它们却有可能加入接下来的深港通。据我们了解，目前一些内地基金正在加仓高品质低价位的港股小市值股票，以便在深港通开通前部署好仓位。 温和利好港股银行和房地产行业：内地投资者对港股蓝筹股的兴趣相对比较低。南向交易平均每天成交量只有8,100万美元，不足以推动港股大市值股票上涨。在我们看来，银行和地产是最便宜的两个港股行业，在宏观政策的支持下，将很可能吸引一些内地投资者。 港股小市值股票推荐：我们基于以下原则筛选港股小市值股票：1）市值在3亿-20亿美元之间；2）2015年3月日均成交量比6个月均值上升50%以上；3）满足A股的热点投资主题，如“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”以及国企改革。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)