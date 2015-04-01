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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:09 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元回落，风险资产震荡中交投

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    * 欧元/美元上涨0.45%，美元/日圆回落0.22%，澳元/美元升0.28%，
美元/马币(林吉特)下跌0.45%
    * 日股日经指数收低0.9%，中国沪综指午班中上扬1.1%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数微升0.03%，美国指标公债收益率报1.9301%，布兰特
原油跌0.53%
    * 日本自民党众议员山本幸三称，日本央行应在4月30日政策会议上
进一步放松货币政策 
    * 中国3月官方制造业PMI重返荣枯线上方，非制造业则微降 
    * 伊朗核谈判期限已过，俄罗斯称在“关键方面”达成一致 
 (完)
        
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    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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