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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:25 BJT

路透基点：中圣集团将2013年获得的4.35亿美元贷款延长一年--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中圣集
团将在2013年3月获得的4.35亿美元两年期离岸贷款延长一年。
    
    该贷款利率目前较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，之
前为加码500个基点。如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIF
X)与LIBOR之间的息差超过30个基点，借款人将支付多余部分。
    
    台湾银行在2013年3月牵头此案，也负责这次延期安排。消息人士称
，其它14家参贷银行也都同意贷款延期。
    
    贷款延长协议在3月27日签署。（完）
    
      

 (编译 高琦 审校 艾茂林)
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