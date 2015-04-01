路透基点：中圣集团将2013年获得的4.35亿美元贷款延长一年--TRLPC

路透香港4月1日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，中圣集 团将在2013年3月获得的4.35亿美元两年期离岸贷款延长一年。 该贷款利率目前较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点，之 前为加码500个基点。如果台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIF X)与LIBOR之间的息差超过30个基点，借款人将支付多余部分。 台湾银行在2013年3月牵头此案，也负责这次延期安排。消息人士称 ，其它14家参贷银行也都同意贷款延期。 贷款延长协议在3月27日签署。（完） (编译 高琦 审校 艾茂林)