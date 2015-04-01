欧洲个股：西班牙桑坦德银行拟售澳洲Taralga风力发电场--知情人士

* 新南威尔士Taralga风场融资总额2.14亿美元

* 澳洲可再生能源目标存不确定性

* 可再生能源行业因相关政治僵局受抑

路透悉尼4月1日 - 据一位知情人士周三告诉路透，欧洲最大银行西班牙桑坦德银行 计划出售旗下位于澳洲唯一的一处风力发电场，澳洲政府对可再生能源支持情况的不确定性是原因之一。

该知情人士称，桑坦德银行正寻求出售在南威尔士州开发的106.8mw Taralga风场。这名知情人士接近出售事宜但未获授权公开发表评论。桑坦德银行两年前通过一家澳洲子公司购买了该风场项目90%的股权，融资总额2.8亿澳元(约合2.14亿美元)。

此知情人士表示，桑坦德银行希望出售缘于多方面原因，澳洲政界对于2020年前可再生能源所占比重多寡陷入僵局是其中之一，至于其它原因则未予披露。

记者未能立即联系到桑坦德银行发言人就此发表评论。

Taralga风场女发言人则拒绝就潜在出售事宜置评，但表示该风场预计于2015年中期完成建设，兑现全部51个风力涡轮配额并投入使用。目前已有30个涡轮处于运行状态。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)