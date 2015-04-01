欧洲个股：西班牙桑坦德银行拟售澳洲Taralga风力发电场--知情人士

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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* 新南威尔士Taralga风场融资总额2.14亿美元
* 澳洲可再生能源目标存不确定性
* 可再生能源行业因相关政治僵局受抑
路透悉尼4月1日 - 据一位知情人士周三告诉路透，欧洲最大银行西班牙桑坦德银行 计划出售旗下位于澳洲唯一的一处风力发电场，澳洲政府对可再生能源支持情况的不确定性是原因之一。
该知情人士称，桑坦德银行正寻求出售在南威尔士州开发的106.8mw Taralga风场。这名知情人士接近出售事宜但未获授权公开发表评论。桑坦德银行两年前通过一家澳洲子公司购买了该风场项目90%的股权，融资总额2.8亿澳元(约合2.14亿美元)。
此知情人士表示，桑坦德银行希望出售缘于多方面原因，澳洲政界对于2020年前可再生能源所占比重多寡陷入僵局是其中之一，至于其它原因则未予披露。
记者未能立即联系到桑坦德银行发言人就此发表评论。
Taralga风场女发言人则拒绝就潜在出售事宜置评，但表示该风场预计于2015年中期完成建设，兑现全部51个风力涡轮配额并投入使用。目前已有30个涡轮处于运行状态。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。