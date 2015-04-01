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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，韩国3月贸易顺差创纪录高位

路透首尔4月1日 - 韩国韩元兑美元周三上扬逾0.5%，因美元走软，且数据显示韩国3月贸易顺差创纪录高位。

韩元兑美元 收高0.6%，报1,102.4，昨日国内收报1,109.5。(完)

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